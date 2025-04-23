الحاج: الوزارة منفتحة على مختلف الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، النائب إبراهيم منيمنة، وبحث معه في واقع قطاع الاتّصالات وخطة العمل التي وضعها لتحسين القطاع وزيادة فعاليّته.

وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء، أنّ الوزارة منفتحة على مختلف الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات، مشدّدًا على أهميّة التّعاون مع الأطراف كافة لتحقيق الأهداف المرجوّة.