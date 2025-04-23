الخطيب زار السفارة البابوية معزيا: فقد العالم رجل سلام وحوار ومدافعا عنيدا عن الفقراء

زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس، قبل ظهر اليوم، السفارة البابوية في حاريصا لتعزية السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا، برحيل البابا فرنسيس.

وذكر الخطيب بتصريح في السفارة، "إن العالم سيحمل ذكرى لن تمحى في تاريخ هذا البابا في حواره وفي الاتفاق الذي حصل مع شيخ الأزهر وفي زيارته إلى النجف الشريف في العراق ولقائه مع الإمام السيستاني التي قربت القلوب ووحدت الأهداف وجعلت العالم أقرب إلى السلام". أضاف: "نأمل أن يتمسك اللبنانيون بالقيم التي دعا إليها، ويستجيبوا لدعوة الحوار ليحققوا مصالحهم الوطنية، وأن يبتعدوا عن شحن النفوس وإثارة العصبيات الطائفية التي لن يستفيد منها، إلا أعداء لبنان، وعلى رأسهم العدو الصهيوني، ولن ترتد على لبنان، إلا بالخراب".

وكتب الخطيب في سجل التعازي: "لقد فقد العالم برحيله رجل سلام وحوار ومدافعا عنيدا عن الفقراء والمساكين وعن القيم الإنسانية العليا. نسأل الله ان يعوض الكنيسة رجلا يقتفي اثره ويحقق ما سعى الفقيد اليه. ونتقدم باسم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بأحر التعازي من الكنيسة الكاثوليكية ومن أتباعها في العالم ومن اللبنانيين خصوصا برجاء أن يتحقق السلام والامن وتسود قيم السيد المسيح على الأرض عدلا وتسامحا".