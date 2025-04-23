اعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" في بيان، انها "وضعت قيد التحصيل رسوم مياه العام 2025، ويتوجب المبادرة الى تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتبها أو لدى شركة OMT تحت طائلة البدء بتطبيق غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخير على أن يتم تطبيق الغرامة من تاريخ 2025/7/1".

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" دعت المشتركين الى تسديد رسوم العام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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