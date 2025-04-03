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6 علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد.. راقبها مبكرا ولا تتجاهل زيارة الطبيب

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القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد

يصنف التوحد كاضطراب في النمو العصبي يؤثر على قدرة الطفل على التفاعل الاجتماعي، والتواصل مع الآخرين، والتصرف بطرق مرنة، ويُعرف أيضًا باسم اضطراب طيف التوحد (ASD)، ويشمل مجموعة واسعة من الأعراض والمظاهر التي يمكن أن تختلف بشكل كبير من طفل إلى آخر، على رأسها مشكلات في التواصل الاجتماعي، والاهتمامات المحدودة، والسلوكيات المتكررة، مع التلعثم وصعوبات التعبير اللغوي. 

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علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 علامات تؤكد إصابة طفلك بالتوحد، تبدأ بالظهور عند سن الـ6 أشهر وحتى العامين من عمره، مؤكدة أن ظهورها يعني الذهاب للطبيب المختص لبدء رحلة العلاج، وجاءت على النحو التالي: 

عند الشهر الـ6:

قلة أو انعدام الإبتسامات العريضة، أو غيرها من تعبيرات الوجه الودودة. 

الشهر الـ9:

قلة أو انعدام تبادل الأصوات، أو الابتسامات، أو تعبيرات الوجه الأخرى. 

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عند الشهر الـ12:

قلة أو انعدام أصوات المناغاة أو الإيماءات، مثل الإشارة بالأصابع أو إظهار المشاعر أو مد الذراعين أو التلويح والاستجابة الضئيلة أو المعدومة عند المناداة بالاسم. 

في الشهر الـ16: 

عدم النطق بكلمات مفردة. 

عند الشهر الـ18:

عدم ممارسة ألعاب التخيل أو التظاهر.

عند الشهر الـ24:

عدم النطق بعبارات من كلمتين 

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علاج التوحد

لا يوجد علاج شافٍ للتوحد، لكن التدخل المبكر يمكن أن يساعد على تحسين مهارات الطفل، ويشمل العلاج عادة:

العلاج السلوكي، مثل تحليل السلوك التطبيقي.

التدريب على مهارات التواصل.

العلاج الوظيفي لتحسين المهارات الحركية.

الدعم الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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