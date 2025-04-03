شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطوى أحزان وداع الكأس استعدادا لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، صفحة وداع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز حامل اللقب، بأربعة أهداف نظيفة.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصدهم بعد خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعاً برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.