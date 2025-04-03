الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة شملت الدول العربية وعلى لبنان 10 بالمئة

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي ومعاقبة الدول التي تعامله بشكل غير منصف.
أما بالنسبة إلى قائمة الدول العربية التي وقعت ضمن قائمة الرسوم الجمركية الجديدة، فقد جاءت على الشكل التالي:
الجزائر: 30%.
البحرين: 10%.
جيبوتي: 10%.
مصر: 10%.
العراق: 39%.
الأردن: 20%.
الكويت: 10%.
لبنان: 10%.
ليبيا: 31%.
موريتانيا: 10%.
المغرب: 10%.
سلطنة عمان: 10%.
قطر: 10%.
السعودية: 10%.
الصومال: 10%.
السودان: 10%.
سوريا: 41%.
تونس: 28%.
الإمارات: 10%.
اليمن 10%.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.