شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينتظر نهاية الموسم لضم أحمد فوزى من بيراميدز نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو فريق غزل المحلة نهاية الموسم الجاى والتفاوض مع نظيرهم بيراميدز للحصول على خدمات أحمد فوزى لاعب خط وسط الفريق نهائيا عقب الظهور بشكل جيد في مباريات الفريق الماضية.

ولعب أحمد فوزى مع فريق غزل المحلة 13 مباراة حتى الآن وتمكن من تسجيل هدف وحيد ويسعى مسئولي الفريق في الحصول على اللاعب بشكل نهائي.

وكان فريق غزل المحلة حقق الفوز على ضيفه المنصورة بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز المقرر لها يوم 12 من الشهر الجارى.