مقتل تسعة مدنيين في قصف اسرائيلي على جنوب سوريا

قتل تسعة مدنيين على الأقل فجر الخميس جراء قصف شنّته اسرائيل في جنوب سوريا، وفق ما أحصت محافظة درعا، بعد ساعات من غارات طالت موقعا ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد.

وأوردت محافظة درعا في بيان "ارتقاء تسعة مدنيين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية، إثر قصف للاحتلال الاسرائيلي على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدنة درعا وبلدة تسيل غرب درعا"، لافتا الى "توغل اسرائيلي في المنطقة حيث تقدمت قوات الاحتلال لأول مرة الى هذا العمق".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواتا من اللواء 474 (الجولان) صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية في منطقة تسيل في جنوب سوريا"، مشيرا الى أن "عددا من المسلحين اطلقوا النار نحو قواتنا فقمنا باستهدافهم والقضاء على عدد من المسلحين في استهداف بري وجوي".

واضاف ان "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على إسرائيل، ولن نسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسنتحرك ضده".