المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: ترامب يتصرف وكأنه سيّد العالم وبمنهج استعماري

رأت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يتصرّف وكأنّه سيّد العالم وبمنهج استعماري"، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيّز التنفيذ.

وقالت "واثقون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى ركود".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ممثلي القطاعات الفرنسية المتأثرة بالرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب.

وكان قد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا فرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على واردات بلاده من "دول العالم أجمع" لكن بنسب متفاوتة، في خطوة لاقت تنديدا من شركاء واشنطن وخصومها في آن وتحذيرا من مخاطرها الجسيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي ما وصفه بـ"يوم التحرير"، قال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض إنّ "الأمر التنفيذي التاريخي" الذي وقّعه يعني "ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك"، متابعا "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي".

وفرض ترامب رسوما نسبتها 34 بالمئة على واردات بلاده من الصين و20% من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأضاف أن حدّا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سيفرض على سائر دول العالم، في حين أن بلدانا أخرى ستفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ على سبيل المثال 31% لسويسرا، و24% لليابان و26% للهند.