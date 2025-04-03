الحكومة التايوانية اعتبرت الرسوم الجمركية الأميركية غير معقولة وتخطط لمفاوضات جادة

اعتبرت السلطات التايوانية أن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تايوان غير معقولة"، مشيرة الى أن "الحكومة تخطط لإجراء مفاوضات جادة مع واشنطن".

وذكرت الناطقة باسم الحكومة ميشيل لي بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المئة على المنتجات التايوانية إن تايوان "تعتبر هذا القرار غير معقول، وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة".

واوضحت لي أن "الفائض يعكس الطلب الأميركي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التقنية، والذي كان مدفوعا أيضا بالرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين والتي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى".

وأشارت إلى أن "الزيادة في الطلب الأميركي على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التايوانية تعكس المساهمة الكبيرة التي تقدمها تايوان للاقتصاد الأميركي والأمن القومي، ومع ذلك تتعرض تايوان الآن لرسوم جمركية مرتفعة".

واعتبرت أن "التعريفات الجمركية المقترحة لا تعكس بدقة الحالة الفعلية للعلاقات التجارية بين تايوان والولايات المتحدة وهي غير عادلة بالنسبة إلى تايوان".

ويُعد الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة سابع أعلى فائض مقارنة بالدول الأخرى، وقد وصل إلى 73,9 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وتمثّل منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها رقائق أشباه الموصلات، حوالى 60 في المئة من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة.

وقد أعفيت رقائق أشباه الموصلات، وهي صناعة تهيمن عليها تايوان وكانت مصدر توتر بين واشنطن وتايبيه، من الرسوم.