الامارات | "الهوية وشؤون الأجانب بدبي" تطلق ختمًا تذكاريًا بشعار "كأس دبي العالمي 2025"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ختمًا تذكاريًا خاصًا يحمل شعار “كأس دبي العالمي 2025”، يُطبع على جوازات جميع المسافرين القادمين عبر مطارات دبي خلال الفترة من 3 إلى 9 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتضنه إمارة دبي سنويًا، ويُعد من أغلى وأبرز سباقات الخيول على مستوى العالم.

وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار حرص الإدارة على دعم الفعاليات الدولية التي تُقام على أرض دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية، من خلال لمسات إبداعية تسهم في الترويج للحدث وتقديم تجربة ترحيبية متميزة للمسافرين. ويجسد هذا الختم التذكاري فخر الدولة بإستضافة هذه البطولة، ويُعد رمزًا يُخلّد الحدث على جوازات زوار إمارة دبي خلال فترة الفعالية.

إلى جانب ذلك، ساهمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في تسهيل إجراءات دخول المشاركين في البطولة من خلال فرق عمل متخصصة من موظفي الجوازات في مطار دبي الدولي، بما يضمن تجربة دخول سلسة وسريعة تعكس الوجه الحضاري لـ دولة الإمارات، وتعزز من مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية.

دعم الفعاليات الوطنية والدولية

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن إطلاق هذا الختم التذكاري يأتي في إطار التزام الإدارة بدعم الفعاليات الوطنية والدولية التي تقام في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الرمزية تُعبر عن فخرنا باستضافة بطولة عالمية بحجم “كأس دبي العالمي”، وتعكس التميز الذي تنفرد به الدولة في الترحيب بضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

وتُجسد هذه الخطوة رؤية الإدارة في تقديم مبادرات نوعية تعزز من تجربة المسافرين عبر منافذ دولة الإمارات، وتؤكد على التزامها بتقديم خدمات ذكية ومتميزة تواكب تطلعات دولة الإمارات وإمارة دبي في الريادة العالمية.