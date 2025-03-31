"حماس": العدو المجرم نفذ أكبر عملية استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف في رفح

أعربت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس) عن إدانتها بأشدّ العبارات "الجريمة البشعة الّتي ارتكبها جيش الاحتلال الصّهيوني في حي تل السّلطان في رفح، حيث تمّ العثور على جثامين أربعة عشر شهيدًا: ستّة من أفراد طواقم الدّفاع المدني، وثمانية من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الّذين فُقدوا منذ أيّام؛ وقد وُجدوا مقيّدي الأيدي ومدفونين في حفرة واحدة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الجريمة تُعدّ أكبر عمليّة استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف، وتؤكّد أنّنا أمام عدو مجرم سادي، متحلّل من كلّ القيم الإنسانيّة، ومستهتر بالقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني واتفاقيّات جنيف الّتي تضمن حماية طواقم الإغاثة الطبيّة والدّفاع المدني أثناء النّزاعات".

وأكّدت "حماس" أنّ "العدو الصّهيوني المجرم لا يزال يرتكب أبشع الجرائم خلال حرب الإبادة الوحشيّة الّتي يشنّها على المدنيّين الأبرياء في قطاع غزة، وينتهك بشكل ممنهج وفاضح كلّ القوانين والشّرائع، مستندًا إلى حالة صمت دولي مخزية، وغطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأميركيّة المتواطئة مع هذه الجرائم".

وشدّدت على أنّه "يتعيّن على العالم أجمع، أمام هذه الجريمة الوحشيّة غير المسبوقة في تاريخ الصّراعات، أن يقف بقوّة في وجه هذا السّلوك الوحشي المنفلت من كل عقال، وأن يدين بشكل لا لبس فيه جرائم حكومة بنيامين نتانياهو الفاشيّة، ويعمل على سَوق قادة الاحتلال المجرم إلى المحاكم الدّوليّة؛ لمحاسبتهم على جرائمهم ضدّ الإنسانيّة".