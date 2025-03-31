شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يحقق أعلى إيراد فى وقفة عيد فطر بأكثر من 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، أعلى إيراد في يوم وقفة عيد الفطر، حيث حقق أمس الأحد، إيرادات بلغت 2 مليون و8 آلاف و75 جنيهاً.

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، أول أمس السبت، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square.

يذكر أن طه دسوقي عرض له في شهر رمضان 2025، مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه في بطولته كله منأحمد مالك، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.