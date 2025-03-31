شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 – 3 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: رابطة الأندية تقرر تعديل عقوبات الأهلى بلقاء القمة.

خسارة نقاط المباراة فقط.. رابطة الأندية تقرر تعديل عقوبات الأهلى بلقاء القمة

قررت رابطة الأندية المحترفية تعديل العقوبات التى سبق وفردتها على النادى الأهلى بسبب الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى، وجاء خبر رابطة الأندية كالتالي.

الزمالك يرفض فى بيان رسمى تعديل عقوبات مباراة القمة.. ويهدد بالتصعيد

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا للتعليق على قرارات رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات الخاصة بمباراة القمة، بعد انسحاب الأهلى، وجاء بيان الزمالك كالتالى:

اتحاد الكرة يمنع العاملين وأجهزة المنتخبات من الظهور فى الإعلام دون موافقة

أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

وزارة الرياضة تستعد لاستقبال المصلين فى 190 مركز شباب ونادٍ بالمنيا خلال العيد

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تستعد الوزارة لاستقبال المصلين والمترددين خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تخصيص 190 مركز شباب ونادٍ بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد 12 ساعة طيران إلى جنوب أفريقيا

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات استشفائية فى فندق الإقامة، بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم، الأحد استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

منتخب مصر تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا غدًا الإثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مصدر يؤكد انتقال زيزو للأهلي والإعلان الرسمي فى الوقت المناسب

أكد مصدر في الأهلي أن صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء حسمت بنسبة تتخطى الـ99%، مُشيراً إلى أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات المالية مع اللاعب ووالده الذي يقوم بدور وكيل أعماله.

حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة لمناقشة وديات المنتخب فى معسكر يونيو

يعقد حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة العروض التى تلقاها اتحاد الكرة مؤخراً لإقامة مباريات ودية للمنتخب خلال المعسكر المقبل للفراعنة خلال شهر يونيو 2025.

موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال السوداني

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فى المشاركة مع الفريق في مباراة الهلال السوداني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، بسبب افتقاده "حساسية" المباريات، حيث يغيب منذ فترة طويلة للإصابة.