شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين تكشف عن رأيها في سلسلة جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية هيلين ميرين أنها لم تكن يومًا من مُحبي أفلام جيمس بوند، مُشيرةً إلى أن السبب هو معاملة النساء في السلسلة.

وكانت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تُجري مقابلةً مع صحيفة "ذا ستاندرد" قبل عرض فيلم MobLand، حيث تُجسّد دور زوجة العميل 007 السابق بيرس بروسنان، وسُئلت عن رأيها في خطوة أمازون الأخيرة للسيطرة الإبداعية على السلسلة، فأجابت بأنها لم تكن مُعجبةً بالأفلام ككل.

وصرحت ميرين: "لا بدّ لي من القول إنني لم أكن يومًا من مُحبي بون، أنا من أشدّ مُعجبي بيرس بروسنان، أنه وسيمٌ للغاية، وأعتقد أنه رائعٌ في MobLand، وأيضًا من ألطف الأشخاص الذين ستُسعد بالعمل معهم، ودانيال كريج، الذي التقيتُ به وأعرفه قليلًا، شخصٌ رائعٌ ولطيفٌ للغاية".

ومع ذلك، قالت ميرين عن الشخصية: "سلسلة أفلام جيمس بوند بأكملها، لم تكن من اهتماماتي، لم أحب جيمس بوند أبدًا، ولم يعجبني أبدًا شكل النساء في جيمس بوند، مفهوم جيمس بوند برمته غارق في التمييز الجنسي العميق".

وأضافت أنها تفضل أن يعكس دور المرأة في صناعة التجسس التاريخ بشكل أكبر، تابعت قائلة:" لطالما كانت النساء جزءًا رئيسيًا وهامًا للغاية في جهاز الخدمة السرية، وشجاعات، إذا سمعت عما فعلته النساء في المقاومة الفرنسية، فهن شجاعات بشكل مذهل لا يُصدق، لذلك سأروي قصصًا حقيقية عن نساء استثنائيات عملن في ذلك العالم".