سلطات فنزويلا أعلنت تسلّمها زعيم عصابة من بين مهاجرين مرحلين من أميركا

أفادت السلطات الفنزويلية، عن وصول رحلة جوية جديدة تقل 175 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم زعيم عصابة، في أول تأكيد من كراكاس بوجود مجرم بين المرحلين.

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة ضد المهاجرين منذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني حيث قام بترحيل مئات الأشخاص الذين وصفتهم ادارته بأنهم "رجال عصابات" إلى أميركا اللاتينية.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو "للمرة الأولى في هذه الرحلات يصل شخص ذو أهمية مطلوب لنظام العدالة الفنزويلي".

وأضاف الوزير أن الرجل "ليس من ترين دي أراغوا"، في إشارة إلى العصابة الفنزويلية التي وصفتها واشنطن بأنها "منظمة إرهابية أجنبية" وتزعم أن العديد من الفنزويليين المرحلين ينتمون إليها.

واستقبل كابيلو المهاجرين في مطار مايكيتيا الدولي قرب كراكاس.

وكشف الوزير أن المجرم المرحّل "ينتمي إلى عصابة من ولاية تروخيو، عصابة إل كاغون" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن هويته.

ونفى كابيلو أن يكون بين المهاجرين الذين استقبلتهم فنزويلا حتى الآن أي عضو في عصابة ترين دي أراغوا.

وقطعت فنزويلا والولايات المتحدة علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2019، لكن حصل تقارب بينهما في كانون الثاني للاتفاق على عملية ترحيل المهاجرين.