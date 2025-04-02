خارجية اميركا اكدت بانه انه لا يُمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا: فرض عقوبات على شبكة تدعم العمليات المالية للحزب

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية تامي بروس بان الولايات المتحدة صنّفت اليوم شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات، تدعم الفريق المالي لحزب الله، الذي يُشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تُدرّ عائداتٍ للحزب.

ولفتت الى ان شبكات التهرب هذه تُعزز إيران وحزب الله، وتُقوّض لبنان. وكجزءٍ من إجراءات اليوم، تُصنّف الولايات المتحدة خمسة أفراد وثلاث شركاتٍ مرتبطة، بمن فيهم أفرادٌ من عائلاتٍ وشركاء مقرّبون لمسؤولين بارزين في حزب الله. وشددت على ان هذا الإجراء يدعم سياسة الحكومة الأميركية الشاملة المتمثلة في ممارسة أقصى ضغطٍ على إيران ووكلائها، مثل حزب الله، كما هو مُفصّل في المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي الصادرة في 4 شباط.

واكد الخارجية الاميركية بان الولايات المتحدة تلتزم بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله ونفوذ إيران المُزعزع للاستقرار في المنطقة. وشددت على انه لا يُمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. ستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المُتاحة لها حتى يتوقف هذا التنظيم الإرهابي عن تهديد الشعب اللبناني.

واستطردت المتحدثة باسم الخارجية بانه "بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" (RFJ)، الذي يُديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، مكافأةً تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي مقابل معلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله". وذكرت بانه "يُتخذ هذا الإجراء اليوم عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المُعدّلة، الخاص بمكافحة الإرهاب".