سلطات الصين أعلنت عن اكتشاف حقل نفط في بحر الصين الجنوبي

أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط، عن اكتشاف حقل نفط رئيسيا شرق بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، حيث تجاوزت الاحتياطيات المؤكدة للحقل الجديد 100 مليون طن.

وذكرت شينخوا أن حقل هويتشو النفطي يقع على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة مدينة شينجن في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين.

وأضافت الوكالة أن أعمال الحفر التجريبية تنتج 413 برميلا من النفط الخام يوميا و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وسبق وأن أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن بحر الصين الجنوبي غير مستكشف بالكامل حتى الآن بسبب النزاعات الإقليمية، ولكن معظم النفط والغاز المكتشفين يقعان في مناطق غير متنازع عليها.

وتؤكد سلطات الصين على سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، لكن الفلبين وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا وبروناي المطلة على البحر تتنازع السيادة على مناطق منه.