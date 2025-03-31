شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتضامن مع الزمالك ويرفض تعديل عقوبات القمة ويهدد بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن ناديه أصبح طرفًا فى أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، خاصة بعدما قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل العقوبات واعتبار الأهلى خاسرًا فقط دون خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.
وأبدى المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، استيائه الشديد من قرار رابطة الأندية، مؤكدًا إنه سيتضامن مع الزمالك فى كافة الأمور التصعيدية ضد القرار، موضحًا إنه قرار ليس له سند قانونى.
وقال المصدر: "تعديل العقوبات أمر مخالف للوائح وعلى عكس ما تم فى الموسم الماضى عندما انسحب الزمالك، وسنقوم بالتظلم أمام لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية الدولية".
وكانت رابطة الأندية المحترفية قررت تعديل العقوبات التى سبق وفردتها على النادى الأهلى بسبب الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى، وجاء خبر رابطة الأندية كالتالي.
وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:
1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.
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