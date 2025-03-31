شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتضامن مع الزمالك ويرفض تعديل عقوبات القمة ويهدد بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن ناديه أصبح طرفًا فى أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، خاصة بعدما قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل العقوبات واعتبار الأهلى خاسرًا فقط دون خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

وأبدى المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، استيائه الشديد من قرار رابطة الأندية، مؤكدًا إنه سيتضامن مع الزمالك فى كافة الأمور التصعيدية ضد القرار، موضحًا إنه قرار ليس له سند قانونى.

وقال المصدر: "تعديل العقوبات أمر مخالف للوائح وعلى عكس ما تم فى الموسم الماضى عندما انسحب الزمالك، وسنقوم بالتظلم أمام لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية الدولية".

وكانت رابطة الأندية المحترفية قررت تعديل العقوبات التى سبق وفردتها على النادى الأهلى بسبب الانسحاب من مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى، وجاء خبر رابطة الأندية كالتالي.

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.