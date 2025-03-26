الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد تراجع شركات التكنولوجيا

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم متأثرة بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعًا 0.7 بالمئة، ليسجل رابع هبوط في خمس جلسات، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي إلى أدنى مستوياته في شهرين، متأثرًا بخسائر في شركة نوفو نورديسك ذات الثقل.
أسواق الأسهم الأوروبية (متداولة)

الأسهم الأوروبية

وتراجع مؤشر التكنولوجيا الفرعي بنحو اثنين بالمئة، مدفوعًا بانخفاض 6.7 بالمئة لسهم شركة تييتويفري بعد خفض بنك مورجان ستانلي تصنيف أسهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

وجاءت أسهم شركات الطاقة من بين القطاعات القليلة الرابحة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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