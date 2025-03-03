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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدور الأول

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى المصرى البورسعيدى مع مودرن سبورت، والبنك الأهلى فى مواجهة صعبة أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

ويواصل فريق بيراميدز احتلال صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الأهلى وصافة الجدول برصيد 36 نقطة، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ويحتل إمام عاشور لاعب الأهلى صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف، ويأتى أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى فى الترتيب الثانى برصيد 8 أهداف.


ترتيب هدافى الدورى

 

المصري يستضيف مودرن سبورت وعينه على الـ3 نقاط
يلتقى المصرى البورسعيدى ، المنتشى بفوزه الأخير على سموحة بثلاثية نظيفة، مع مودرن سبورت، الذى خسر آخر جولاته أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة يحاول فيها أصحاب الأرض بقيادة التونسى أنيس بوجلبان لمواصلة الانتصارات من أجل الضغط أكثر على الزمالك صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب . 

 

البنك الأهلي يواجه حرس الحدود فى لقاء متكافئ بالدورى

يلتقى البنك الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة في مواجهة قوية نظرا للعروض الجيدة التي يقدمها الفريقان، فأبناء طارق مصطفى فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويسعون لتحقيق الفوز من أجل العودة للمربع الذهبى على أمل المشاركة في الموسم المقبل بالكونفدرالية الأفريقية.

 

فاركو يستضيف الجونة فى مواجهة قوية بدوري nile

يستضيف فاركو نظيره الجونة بملعبه بالإسكندرية، في لقاء متكافئ بين الفريقين اللذان يقدمان عروض جيدة خلال الآونة الأخيرة، فأبناء فاركو نجحوا الجولة الماضية فى تحقيق الفوز خارج ملعبهم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين بعد أداء رائع ورفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثانى.

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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