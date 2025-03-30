شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الأحد 30-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية، يعتبر متابعة أسعار العملات الأجنبية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية.

نقدم لكم آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية في مصر، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

مقابل الجنيه المصري؛ ووفقا للبنك الأهلي المصري، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأحد 30- 3 - 2025، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.22 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.02 جنيه للشراء.

65.59 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.04 جنيه للشراء.

164.17 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.49 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

وأشار البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى أنه إذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الاجازة المشار إليها أعلاه حتي يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025.



