شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم خطوات إضافة جهاز جديد "بوتاجاز أو سخان"للعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ارتفاع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية.

وتتضمن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في إضافة جهاز جديد "بوتاجاز أو سخان أو غيره" للعمل بالغاز الطبيعي داخل المنزل وكانت تلك الإجراءات كالتالي..

١ يتوجه العميل إلى مقر شركة الغاز التابع لها من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به.

٢- تقوم شركة الغاز بعمل مقايسة لتحديد قيمة الأعمال المطلوبة.

٣- يتوجه العميل إلى مكتب خدمة العملاء لسداد مبلغ مقابل تحويل كل جهاز وأخذ إيصال بسداد هذا المبلغ.



٤-يقوم العميل بتقديم هذا الإيصال إلى الشركة و سداد قيمة المقايسة حتى يتم التنفيذ.

و جاء قرار وزارة البترول بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده لحرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم.