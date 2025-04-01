اعلن متحدث باسم وزارة الطاقة السورية لـ "رويترز" إن سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية. وأوضح المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة السورية: انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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