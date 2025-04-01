شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تناول الكحك.. مشروبات صحية مهمة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الكحك في العيد، يُفضل شرب بعض المشروبات التي تساعد على الهضم وتخفيف الشعور بالانتفاخ والامتلاء، خاصة أن الكحك يحتوى على نسبة عالية من السكر والدهون، ويقدمها الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى المنصورة، ومنها..

1. النعناع – يساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

2. اليانسون – يخفف الانتفاخ ويهدئ الجهاز الهضمي.

3. الشاي الأخضر – يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم.

4. القرفة والزنجبيل – يعززان عملية الهضم ويقللان من الشعور بالثقل.

5. الليمون بالماء الدافئ – يساعد في تنظيف الجسم من السموم.

6. الكركديه – ينظم الهضم ويقلل من التأثير السلبي للدهون.

7. القهوة العربية أو التركية بدون سكر – تساعد على تنشيط الهضم لكن يجب تناولها باعتدال.

8. اللبن الرائب أو الزبادي – مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويقلل من تأثير السكريات على المعدة.

هذه المشروبات تساعد على تقليل الشعور بالامتلاء وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي بعد تناول الكحك بكثرة.