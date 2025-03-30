شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025، استقرارًا تامًا في الأسواق، حيث بلغ سعر الشراء 34880 جنيهًا مصريًا، وسعر البيع 35040 جنيهًا مصريًا.

هذا الاستقرار يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار الذهب العالمية.

كما يعد الجنيه الذهب من أهم وأكثر العملات الذهبية تداولًا في مصر، حيث يعتبر استثمارًا آمنًا وموثوقًا للكثيرين.

سجل سعر الذهب في مصر اليوم ثباتًا لجميع الأعيرة الذهب الرسمية المتداولة في مصر وعلى رأسها عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع، أن الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومدخلات الإنتاج.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.



في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.



سجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال التداولات بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

استمر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حالياً، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى.