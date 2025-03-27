شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بياكل.. 7 طرق سهلة تزود شهية طفلك وتفتح نفسه للأكل والان مع تفاصيل الخبر

يعاني العديد من الآباء والأمهات من مشكلة ضعف الشهية عند الأطفال، مما يثير القلق حول حصولهم على التغذية السليمة لنموهم البدني والعقلي. بدلًا من اللجوء إلى المكملات الصناعية أو الإجبار، يمكن تعزيز شهية الطفل بطرق طبيعية تحفز رغبته في الأكل دون توتر.

نعرض فيما يلى حسب موقع healthsite أبرز الطرق الطبيعية لزيادة شهية طفلك بطرق طبيعية.

طرق طبيعية لزيادة شهية طفلكقدمي وجبات صغيرة ومتكررة

معدة الطفل أصغر من البالغين، لذا يُفضل تقسيم وجباته إلى 5-6 وجبات خفيفة يوميًا بدلًا من 3 وجبات كبيرة، مع جعل الوجبات ملونة جذابة من خلال استخدام الخضروات والفواكه بأشكال مبتكرة.

أضيفي التنوع على الطعام

قد يُمل الطفل من تكرار الأطباق نفسها، بدلا من ذلك جربي وصفات جديدة مثل: سموثي الفواكه بالزبادى، أو اصابع الخضار بالحمص مصدر للبروتين والألياف .

شجعي النشاط البدني للطفل

الحركة تحرق الطاقة وتزيد الشعور بالجوع، شجعي طفلك على اللعب في الهواء الطلق أو ممارسة الرياضة قبل الوجبات.

قللي من السناكس غير الصحية

الحلويات والعصائر المعلبة تملأ المعدة دون فائدة غذائية، استبدليها بـ: المكسرات النيئة، والفواكه الطازجة مثل الموز أو التفاح

استخدمي أعشابًا وأطعمة محفزة للشهية

-بعض الأعشاب والبهارات تُحسن الهتمام وتزيد الرغبة في الأكل، مثل:

الزنجبيل (يمكن إضافته للعصائر).

اليانسون (مفيد لعسر الهضم).

العسل الطبيعي (على وجبة الإفطار).

ابعديهم عن الضغط النفسي

العصبية أو إجبار الطفل على الأكل يزيد النفور، قدمي الطعام بهدوء ودعيه يقرر الكمية.

أطعمة تُحسن الشهية طبيعيًا:

التمر: غني بالسكريات الطبيعية والمعادن.

الزبادي: يحسن الهضم بفضل البروبيوتيك.

الشوفان: يمدّ بالطاقة ويزيد الشعور بالجوع الصحي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا رافق فقدان الشهية:

فقدان الوزن غير المبرر.

خمول أو شحوب مستمر.

أعراض مثل القيء أو الإسهال