شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Pixel 9a مزود بميزات الذكاء الاصطناعى.. هذه أفضل 5 مزايا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت هاتف جوجل Pixel 9a والذى يأتي مزودًا بمعالج Tensor G4 - وهو نفس المعالج المستخدم في سلسلة Pixel 9 السابقة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، ومجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بتقنية Gemini AI، وهناك مزايا عدة يحملها هاتف Pixel 9a، وهي التالي:

1. Pixel Studio

أعلنت جوجل عن Pixel Studio، تطبيقها الجديد لإنشاء الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال إطلاق سلسلة Pixel 9 الرائدة.

يعد Pixel Studio هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء الميمات والملصقات وغيرها من الأعمال الفنية الرقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

2. Gemini Live

دمجت جوجل تقنية Gemini AI بعمق في سلسلة هواتف Pixel 9، ويتمتع هاتف Pixel 9a الجديد بكل هذه الميزات.

وتتيح ميزة Gemini Live للمستخدمين تجربة محادثة سلسة وفورية مع مساعد جوجل.

ويستطيع Gemini AI فهم السياق، وتبديل المواضيع أثناء المحادثة، كما يمكنه سحب البيانات الفورية من التطبيقات.

3. ضفني

تتيح لك ميزة "ضفني"، المدمجة في صور جوجل، إضافة شخص إلى صورة جماعية من خلال التقاط عدة صور ودمجها معًا، فهي واحدة من العديد من ميزات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي قدمتها جوجل مع سلسلة هواتف Pixel 9 الرائدة.

4. أفضل لقطة

تُعد ميزة "أفضل لقطة" أداة تصوير أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة، وفقًا لجوجل، لإصلاح بعض المشاكل الشائعة في وجوه المستخدمين في الصور الجماعية.

5. محرر الصور + إعادة التصور

محرر الصور السحري ليس ميزة جديدة، ولكنه مع Gemini AI، قامت جوجل بتحسين هذه الميزة لأجهزة Pixel، حيث يتيح محرر الصور السحري للمستخدمين تغيير موضع العناصر، وتوسيع الخلفيات، وحتى تعديل عناصر الصورة.

إضافةً إلى ذلك، تتوفر أداة Reimagine، التي أطلقتها جوجل مع سلسلة Pixel 9.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تعديل عناصر الصور باستخدام أوامر نصية.