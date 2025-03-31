شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. امتنع عن تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الفاكهة ضرورية لأى نظام غذائى صحى نظرًا لمحتواها العالى من العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويُفضل البعض تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة للحصول على خيارات صحية من السكريات الطبيعية ومنع الإفراط في تناول الحلويات، ولكن تناولها بهذه الطريقة قد يضر أكثر مما ينفع ويسبب مشاكل للجهاز الهضمى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تناول الفاكهة بعد الوجبات عادة شائعة، إلا أنها قد تعطل عملية الهضم وتؤثر على الصحة العامة، فعلى سبيل المثال، يجب التحكم في تناول الكربوهيدرات والحفاظ على استقرار مستويات السكر، ولكن عند تناول فاكهة مثل الموز، عقب وجبة غنية بالكربوهيدرات مثل الأرز يمكن أن يسبب ذلك زيادة عالية من مدخول الكربوهيدرات للجسم ما قد يترتب عليه ارتفاعًا فى مستويات السكر في الدم.

تأثير الفودماب

هناك مصدر قلق آخر فيما يتعلق بتناول الفاكهة بعد الوجبات، ويتمثل في زيادة الجزيئات القابلة للتخمير، المعروفة باسم الفودماب، الموجودة في العديد من الفواكه مثل التفاح والكمثرى، حيث يتم هضم الفواكه بشكل أسرع بكثير من معظم الأطعمة الأخرى، وعند تناولها بعد الوجبات الثقيلة، فإنها تظل في الأمعاء لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى التخمير والانتفاخ، وعند تناولها بعد الوجبات، خاصة التي تحتوى على الفاصوليا أو العدس، يمكن أن تؤدي هذه السكريات القابلة للتخمير إلى أعراض مزعجة في الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

خرافة حول فقدان الوزن

هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبات يساهم في فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن كل طعام، بما في ذلك الفاكهة، يحتوي على سعرات حرارية، وإذا تم تناول الفاكهة إلى جانب وجبة كاملة أو بعدها مباشرة، فإنها ببساطة تضيف سعرات حرارية إضافية دون تقديم الفوائد المقصودة منها، وقتها سيتعين عليك بذل جهود إضافية لحرق السعرات الحرارية.

لذلك، من الأفضل تناول الفاكهة بعيدًا عن الوجبات، أو كوجبات خفيفة للحد من الجوع والحفاظ على مستويات طاقة صحية طوال اليوم، كما أن تناول الفاكهة مع الوجبات أو بعد الوجبات يمكن أن يوفر فوائد أيضًا إذا تم دمجها جيدًا، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعزز تناول البرتقال مع الوجبات امتصاص الحديد بسبب محتواه العالي من فيتامين سي، علاوة على ذلك، فإن تناول الفاكهة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، مثل الموز، مع وجبة الطعام يمكن أن يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وبالمثل، فإن تناول موزة صغيرة إلى جانب الوجبة قد يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ممكن أن يكون مفيدًا في إدارة حالات مثل مقاومة الأنسولين وكذلك الحفاظ على صحة الجلد.