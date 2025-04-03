شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات مهمة تكشف مشاكل القلب وانسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

هناك فحوصات مهمة للكشف عن مشاكل القلب وانسداد الشرايين، فإذا كنت تعانى من أعراض مثل ألم الصدر، ضيق التنفس، الدوخة، أو ارتفاع ضغط الدم، فقد يوصى الطبيب بعدة فحوصات لتقييم صحة القلب والشرايين، وفقا لموقع healthline ، ومنها..

1. تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG)

يقيس النشاط الكهربائى للقلب للكشف عن اضطرابات النبض، النوبات القلبية السابقة، أو ضعف تدفق الدم.

فحص سريع وغير مؤلم يُجرى بوضع أقطاب كهربائية على الجلد.

2. اختبار الجهد (اختبار الإجهاد القلبي)

يقيم كيفية استجابة القلب عند ممارسة التمارين أو عند تناول دواء يحاكي الجهد البدني.

يستخدم للكشف عن انسداد الشرايين التاجية أو عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب.

3. تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو - Echocardiogram)

يستخدم الموجات فوق الصوتية لإنشاء صور للقلب، مما يساعد في تقييم حجم القلب، سماكة العضلات، كفاءة ضخ الدم، وحالة الصمامات.

يكشف عن مشاكل عضلة القلب أو تراكم السوائل حول القلب.

4. فحص الكالسيوم في الشرايين التاجية (Coronary Calcium Scan)

فحص بالأشعة المقطعية يقيس كمية الكالسيوم المتراكمة في الشرايين، مما يساعد في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

5. القسطرة القلبية وتصوير الأوعية الدموية (Angiography)

أدق فحص لتشخيص انسداد الشرايين التاجية، يتم إدخال أنبوب رفيع (قسطرة) في الأوعية الدموية وحقن صبغة تُظهر أي انسدادات في التصوير بالأشعة السينية.

يستخدم إذا كانت هناك أعراض قوية لأمراض الشرايين التاجية مثل الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

6. تحليل الدهون فى الدم (Lipid Profile)

يقيس مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الكوليسترول الجيد (HDL)، والدهون الثلاثية، والتي تعتبر عوامل رئيسية في تراكم الدهون وانسداد الشرايين.

7. تحليل بروتين سي التفاعلي (CRP) عالي الحساسية

يقيس مستوى الالتهاب في الجسم، حيث يرتبط ارتفاعه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

8. اختبار هولتر لمراقبة القلب (Holter Monitor)

جهاز صغير يُرتدى لمدة 24-48 ساعة لتسجيل نبضات القلب المستمرة، مما يساعد فى تشخيص اضطرابات النبض غير المنتظمة التي قد لا تظهر في تخطيط القلب العادي.

9. فحص دوبلر للأوعية الدموية (Doppler Ultrasound)

يقيس تدفق الدم في الشرايين والأوردة للكشف عن تضيق الشرايين أو وجود جلطات دموية.

متى يجب إجراء هذه الفحوصات؟

إذا كنت تعاني من:

- ألم في الصدر أو ضيق تنفس متكرر.

- ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

- تاريخ عائلي لأمراض القلب.

- ارتفاع الكوليسترول أو التدخين المزمن.

الفحص الدوري يساعد في الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة مثل الجلطات والنوبات القلبية.