شكرا لقرائتكم خبر عن القس رفعت فكرى: الأعياد فرصة للتآخى والمحبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، على أهمية الأعياد في تعزيز روح المحبة والتآخي بين المصريين، مشيرًا إلى أنها فرصة جميلة يتشارك فيها الجميع الفرحة والتهاني، سواء في المناسبات الإسلامية أو المسيحية.

وأضاف القس رفعت فكري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في الأعياد المسيحية نجد أن إخواتنا المسلمين يبادرون بالتهنئة، ويحرصون على زيارة الكنائس والمنازل، في لفتات رائعة تعكس روح الوحدة الوطنية، كما أن شهر رمضان يمثل فرصة مميزة للتلاقي، حيث يجتمع الناس على موائد الإفطار والسحور في أجواء تعزز التقارب والمحبة بين الجميع".

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تقدم القس رفعت فكري بأطيب التهاني للمسلمين، قائلاً: "أنتهز هذه المناسبة المباركة لتهنئة جميع المسلمين بعيد الفطر، وأدعو الله أن يحفظ بلدنا الغالية مصر، لنعيش معًا في أمن وسلام، نتبادل التهاني، ونتقاسم الأفراح، ونعزز أواصر المحبة بيننا، كل عام وأنتم بخير، ومصر دائمًا بخير وأمان".