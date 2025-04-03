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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 03 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 3-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء  7:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51  ص
موعد صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 55: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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