شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 03 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 3-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:19 م
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 55: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
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