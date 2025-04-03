شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 03 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 3-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:17 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 3:36 مموعد صلاة المغرب 6:21 مموعد صلاة العشاء 7:41 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:09 صموعد صلاة الظهر 11:54 صموعد صلاة العصر 3:27 مموعد صلاة المغرب 6:12 مموعد صلاة العشاء 7:31 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 55: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م

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