شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لذوى التوحد.. الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تضىء أنوارها باللون الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

أضاءت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، أنوارها باللون الأزرق، تماشيًا مع اليوم العالمى للتوعية بالتوحد الذى أطلقته الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وتقام فعاليات اليوم العالمى هذا العام تحت شعار: "المضي قُدُمًا في ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وعبر السنوات الـ 19 الماضية أُحرِز تقدم ملحوظ على مستوى العالم، في الاهتمام بذوي التوحد وكان لذلك الفضل الأكبر لنشطاء التوحد. ونما الوعي العام عالميًا بشأنه لتتحول التوعية إلى التقدير والقبول والدمج، مع الاعتراف بالدور الذي يضطلع به الأشخاص ذوو التوحد في خدمة مجتمعاتهم والمجتمع الدولي على حد سواء.

وتقدم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العديد من الخدمات لذوي التوحد أبرزها برامج تشخيص التوحد وبرامج تأهيلية لتنمية قدراتهم ورفع الانتباه والتركيز والتحصيل المعرفي، وتعديل السلوك إلى جانب التأهيل المهني، بغية دمجهم في المجتمع.

ويهدف اليوم العالمي للتوعية بالتوحد لعام 2025 إلى تعزيز أهمية الجهود المستمرة لإزالة الحواجز، وتنفيذ السياسات الشاملة، والاعتراف بما يقدمه الأشخاص ذوو التوحد من إسهامات قيمة في مجتمعاتهم، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جانب من أضواء الكاتدرائية المرقسية



إضاءة الكاتدرائية باللون الأزرق



الكاتدرائية تضى ألوانها باللون الأزرق