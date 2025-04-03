شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء مريم بجاردن سيتى تنظم لقاءً شهريا للشباب بعنوان "قلبى ودقاته" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جاردن سيتى التابعة لكنائس قطاع وسط القاهرة، اللقاء الشهري للشباب الجامعي تحت عنوان "قلبي ودقاته"، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.



وتضمن اللقاء محاضرة ألقاها نيافته عن "تقديس العاطفة والعاطفة المقدسة"، ومحاضرة ألقاها الدكتور أشرف بسكالس الخادم بأسقفية الشباب عن "كيف أضبط عاطفتى".

وتضمن اللقاء أيضا فقرات من تقديم كورال الشباب بالكنيسة ذاتها "إب أونوف إنهيت"، وفيلمًا تسجيليًّا بعنوان "الطريق" بمناسبة مرور 35 عامًا لرهبنة نيافة الأنبا رافائيل، كما أجاب نيافته على تساؤلات الشباب من خلال مناقشات تفاعلية وثرية.



شباب الكنيسة



الأنبا رفائيل مع شباب الكنيسة