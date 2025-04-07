شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: زيزو وقع للأهلى وأتفق مع فكرة تجميده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأضاف القباني، خلال تصريحات تليفزيونية: "زيزو وقع للنادي الأهلي، وعقد زيرو مع الأهلي 40 مليون جنيه من النادي و30 من شركة الكرة و30 من محبين وسيارتين".

وأكمل:" الاتفاق السعودي طلب ضم زيزو مؤخرا بـ100 مليون جنيه واللاعب تحفظ على العرض".

واستطرد:" احنا هنا مش في أوروبا وما ينفعش الاهلي يعلن عن ضم زيزو رغم انتهاء عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي وأنا مع تجميد اللاعب حال توقيعه للأهلي".

وتحدث القباني عن بطولة كأس عاصمة مصر قائلاً:" مباراة الزمالك ومودرن سبورت كانت مملة والابيض لا يسعى للتتويج باللقب وبيسيرو يجرب اللاعبين".