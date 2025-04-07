شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر من تصدر إيرادات سيكو سيكو لمشاركة رحلة البحث عن رامبو بمهرجان هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان عصام عمر نجاحًا كبيرًا مؤخرًا إذ تصدر بفيلمه "سيكو سيكو" الإيرادات مؤخرًا وتخطي الـ 50 مليون جنيه، وهو الرقم القابل للزيادة خاصة أن الفيلم لم يمر علي عرضه سوي أيام قليلة منذ عيد الفطر.

عصام عمر لم يحقق نجاحًا جماهيريًا فحسب هذا العام، وإنما قبلها أيضاً طرح له فيلم "رحلة البحث عن رامبو"، والمقرر له العرض في مهرجان هوليود للفيلم العربى هذا الشهر.

وهو ما يثبت وعي كبير لدي الفنان الشاب الذى شارك قبلها بنفس الفيلم في مهرجان فينسيا، ما يعكس اختياراته الفنية المتنوعة بصورة كبيرة.

ما يعكس اختيارات عصام عمر الذكية أيضاً هو عدم تسرعه بعد نجاحه الكبير فى مسلسل بالطو، فلم يقدم على خطوة الجزء الثاني ويستغل نجاحه أو يوافق على أية أعماله تجارية بغرض الظهور ليس إلا، وإنما هدأ ليختار الأفضل.

جدير بالذكر أن فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى وصل إجمالي ما حققه 51 مليون جنيه، ليتوقع الجمهور زيادة إيراداته الفترة المقبلة.

وتوقع الجمهور أن يصل فيلم سيكو سيكو إلى نادى المائة في غضون أسبوعين منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر، خاصة أن الجمهور اصبح متشوق للاعما لالجديدة الشبابية، لاسيما ان عصام عمر وطه دسوقى اصبحا نجمان لخفة ظلهما واختياراتهم المميزة في الفترة الأخيرة.