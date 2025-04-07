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رئيس رابطة الكتاب في إنجلترا: محمد صلاح سيتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

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رئيس رابطة الكتاب في إنجلترا: محمد صلاح سيتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

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القاهرة - سامية سيد - كتب - سليمان النقر

الأحد، 06 أبريل 2025 11:55 م

أعلن بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، عن تتويج محمد صلاح نجم بجائزة رابطة الكتاب المقدمة لأفضل لاعب في الممتاز هذا الموسم.

وأوضح بول مكارثي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "محمد صلاح متفوق بفارق كبير في سباق جائزة رابطة الكتاب هذا الموسم وبالطبع هو الأقرب لحصدها بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وتطرق إلى الحديث عن أرقام صلاح قائلا: "محمد صلاح يقدم مستوى مذهلا مع ليفربول وهو قريب من تجديد تعاقده مع الريدز لمدة ثلاثة مواسم بالمقابل الذي يريده".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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