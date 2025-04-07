شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الكتاب في إنجلترا: محمد صلاح سيتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 11:55 م

أعلن بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، عن تتويج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة رابطة الكتاب المقدمة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضح بول مكارثي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "محمد صلاح متفوق بفارق كبير في سباق جائزة رابطة الكتاب هذا الموسم وبالطبع هو الأقرب لحصدها بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وتطرق إلى الحديث عن أرقام صلاح قائلا: "محمد صلاح يقدم مستوى مذهلا مع ليفربول وهو قريب من تجديد تعاقده مع الريدز لمدة ثلاثة مواسم بالمقابل الذي يريده".