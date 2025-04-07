شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يرفض الراحة ويشارك فى مران الإسماعيلى استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، الراحة التى حصل عليها وشارك فى مران الدراويش اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

وعانى أحمد عادل عبد المنعم من التهاب حاد في الكلى دخل على إثره المستشفى، ليمنحه الجهاز الفني راحة سلبية لمدة 4 أيام من أجل التعافى بشكل كامل، إلا أن اللاعب رفض استكمال الراحة وفضّل المشاركة اليوم فى تدريب الفريق بعدما تحسنت حالته وأصبح جاهزا لمواجهة الاتحاد.

ووافق تامر مصطفى وجهاز الفنى على طلب أحمد عادل عبد المنعم، بقطع الراحة والمشاركة فى التدريب، وستتم دراسة حالته وحسم موقفه من مباراة الاتحاد وإن كان الأقرب تواجد اللاعب بشكل طبيعى فى قائمة الدراويش.

واستعاد الإسماعيلى خدمات مهاجمه الفلسطينى خالد النبريصى الذى غاب عن الفريق أمام بيراميدز فى كأس عاصمة مصر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى، واصبح جاهزا حاليا بعدما تعرض لإصابة بسيطة اثناء تواجده مع فلسطين.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش خلفا لعماد سليمان الذى قاد الفريق في 4 مباريات بعد رحيل حمد إبراهيم، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته.