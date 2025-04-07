شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بمنطقة خان الخليلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بخان الخليلي بالقاهرة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

استهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

وكان "ماكرون" نشر على صفحته الرسمية بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب طائرته الرئاسية لدى دخوله المجال الجوى المصرى، حيث كتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

وتعقد فى القاهرة غدًا، الإثنين، قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.