شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 07 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 7-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:37 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:44 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:00

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:21 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:21



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