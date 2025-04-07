شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 07 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 7-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:37
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م.
وقت صلاة الفجر 4:03
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
وقت صلاة الفجر 4:00
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
وقت صلاة العشاء 7:21 م.
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21
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