شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تطلق أدوات لمساعدة المدن على تحليل البنية التحتية وحركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل أنها تفتح بيانات منصة خرائط جوجل الخاصة بها حتى تتمكن المدن والمطورين وصناع القرار التجاري الآخرون من الوصول بسهولة أكبر إلى المعلومات حول أشياء مثل البنية التحتية وحركة المرور.

تُدمج جوجل لأول مرة مجموعات بيانات جديدة لمنصة خرائط جوجل مباشرةً في BigQuery، خدمة تحليل البيانات المُدارة بالكامل من عملاق التكنولوجيا، يُسهّل هذا على المستخدمين الوصول إلى البيانات من منتجات منصة خرائط جوجل، بما في ذلك Imagery Insights وRoads Management Insights وPlaces Insights.



وتقول جوجل إن بيانات هذه المنتجات قد تساعد المدن والمطورين والشركات والهيئات على حل مجموعة واسعة من المشاكل، على سبيل المثال، تُمكّن معلومات مجموعة بيانات Imagery Insights شركات الاتصالات من معرفة حالة مرافق البنية التحتية، مثل أعمدة الكهرباء ولوحات الشوارع، باستخدام Roads Management Insights، يُمكن لسلطات الطرق تحليل معلومات حركة المرور التاريخية واللحظية.



فى الوقت نفسه، تُزوّد ​​أداة Places Insights الأفراد ببيانات مُجمّعة ومُخصّصة حول أماكن ضمن منطقة مُحدّدة، بناءً على معايير مثل تقييمات المستخدمين أو إمكانية الوصول للكراسي المتحركة. ووفقًا لجوجل، سيُتيح الوصول إلى مجموعة بيانات Earth Engine عبر BigQuery للمستخدمين العثور على رؤى مُتعلّقة بالاستدامة، مثل مخاطر حرائق الغابات أو إزالة الغابات، من صور الأقمار الصناعية.