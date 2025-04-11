شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 11 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 11-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
وقت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 17: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
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