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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 11 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 11-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:03  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء  7:40 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:55 ص
وقت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 17: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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