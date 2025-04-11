شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 11 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 11-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:55 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:24 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 17: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

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