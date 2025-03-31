شكرا لقرائتكم خبر عن "لام شمسية" بعد تشكيك محامى الخصم فى يوسف.. كيف يحافظ ابنك على ثقته فى نفسه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية، محاكمة وسام "محمد شاهين" على جريمة تحرشه بالطفل يوسف "على البيلى"، والتى انتهت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، خاصة بعد الشهادة التى أدلها يوسف أمام المحكمة، والتى تضمنت تفاصيل الجريمة التى ارتكبها وسام فى حقه.

وأثناء مرافعة محامى وسام "محمد عبده"، شكك فى صحة الشهادة التى أدلى بها يوسف، باعتبار أنه لا يمكن الاعتماد على شهادة طفل صغير، عندها قال طارق "أحمد السعدنى" لـ"يوسف" أن محامى الخصم من الطبيعى أن يقوم بتكذيب شهادته فى محاولة منه لتبرئة وسام، لكن عليه أن يتأكد أن الحق معهم لأنه قال الحقيقة.

ويمثل الموقف الذى قام به طارق دعما كبيرا لابنه، خاصة بعد تشكيك المحامى فى شهادته، حتى لا يفقد ثقته فى نفسه، وهو نفس الموقف الداعم الذى قامت به والدته هبة قبل إدلاءه بشهادته، عندما أخبرته بمدى فخرها بشجاعته، لأن الأمر الذى يقوم به يحتاج شجاعة كبيرة قد لا يقدر عليها الكبار.

خطوات لدعم ثقة طفلك بنفسه

وبحسب موقع "Child mind institute" يحتاج الأطفال إلى الثقة بقدراتهم الذاتية، حتى ينجحوا فى حياتهم مع إدراكهم فى الوقت نفسه قدرتهم على التعامل مع أى فشل، لأنه من خلال إتقانهم وتجاوزهم للفشل، يكتسبون ثقةً صحيةً بأنفسهم.

فيما يلى 12 طريقة يمكنك من خلالها إعداد الأطفال ليكتسبوا الثقة فى أنفسهم، وهى:

كن قدوة فى الثقة بنفسك

تعامل الآباء مع مهام جديدة بتفاؤل وتحضير جيد يُمثل قدوة حسنة للأطفال، لكن هذا لا يعنى التظاهر بالكمال، فلا مانع مع الاعتراف بالقلق.

لا تنزعج من الأخطاء

من المهم إدراك الأطفال أن الجميع يرتكبون أخطاءً، وأن الأهم هو التعلم منها، لا الانغماس فيها.

شجعهم على تجربة أشياء جديدة

بدلاً من تركيز كل طاقتهم على ما يتفوقون فيه بالفعل، من الأفضل للأطفال تنويع مهاراتهم، لأن اكتساب مهارات جديدة يمنح الأطفال شعورًا بالقدرة والثقة فى قدرتهم على مواجهة أى تحديات.

السماح للأطفال بالفشل

من الطبيعى أن ترغب فى حماية طفلك من الفشل، لكن التجربة والخطأ هى طريقة تعلم الأطفال، والتقصير فى تحقيق هدف ما يساعد الأطفال على بذل المزيد من الجهد، مما سيفيدهم كبالغين.

امتدح المثابرة

تعلم عدم الاستسلام عند أول إحباط أو التراجع بعد أى نكسة مهارة حياتية مهمة، يوضح أن الثقة بالنفس وتقدير الذات لا يعنيان النجاح فى كل شيء دائمًا، بل يعنيان التحلى بالمرونة الكافية لمواصلة المحاولة.

ساعد الأطفال فى العثور على شغفهم

إن استكشاف اهتمامات الأطفال الشخصية يُساعدهم على تنمية شعورهم بالهوية، وهو أمرٌ أساسى لبناء ثقتهم بأنفسهم.

حدد الأهداف

إن تحديد الأهداف، الكبيرة والصغيرة، وتحقيقها يشعر الأطفال بالقوة، لذلك ساعد طفلك على تحويل رغباته وأحلامه إلى أهداف عملية بتشجيعه على وضع قائمة بالأشياء التى يرغب فى تحقيقها.

احتفل بالجهد

إن مدح الأطفال على إنجازاتهم أمرٌ رائع، ولكن من المهم أيضًا أن تُشعرهم بأنك فخورٌ بجهودهم بغض النظر عن النتيجة، لأن تطوير مهارات جديدة يتطلب جهدًا كبيرًا.

توقع منهم أن يساهموا

الأطفال يشعرون بمزيد من الترابط والتقدير عندما يُعتمد عليهم فى أداء مهام مناسبة لأعمارهم، مثل جمع الألعاب إلى غسل الأطباق إلى اصطحاب إخوتهم الصغار من مكان اللعب.

تقبل النقص

نحن الكبار نعلم أن الكمال غير واقعى، ومن المهم أن يفهم الأطفال هذه الرسالة فى أقرب وقت ممكن، خاصة فيما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعى.

إعدادهم للنجاح

التحديات مفيدة للأطفال، ولكن يجب أن تُتاح لهم أيضًا فرصٌ تضمن لهم النجاح، لذلك ساعدوا أطفالكم على المشاركة فى أنشطةٍ تُشعرهم بالراحة والثقة الكافية لمواجهة تحدٍّ أكبر.

أظهر حبك

أخبر أطفالك أنك تحبهم مهما كانت الظروف، سواءً فازوا أو خسروا فى المباراة الكبرى، أو حصلوا على درجات جيدة أو سيئة، حتى عندما تكون غاضبًا منهم، لإن حرصك على أن يعرف طفلك أنك تراه رائعًا، ليس فقط عندما يقوم بأشياء عظيمة، سيعزز ثقته بنفسه حتى عندما لا يشعر بالرضا عن نفسه.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025