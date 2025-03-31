الامارات | 6 مخاطر صحية نتيجة إفراط الأطفال في استهلاك حلويات العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الفرح والاحتفال بين الأطفال، حيث يكثرون من تناول الحلويات التقليدية، لكن أخصائية طب الأطفال، الدكتورة عبير خياط، تحذر من 6 مخاطر صحية شائعة نتيجة الإفراط في استهلاك هذه الحلويات، مشيرة إلى أن "الفرحة الحقيقية تكمن في الحفاظ على صحة الطفل، وليس في تعكيرها بسبب الإفراط في تناول السكريات".

وأوضحت أن أبرز المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الأطفال بسبب الإفراط في تناول الحلويات تشمل: " آلام البطن والمغص نتيجة التخمة، والإسهال أو الإمساك بسبب الكميات الكبيرة من السكر والدهون في الحلويات، وتسوس الأسنان، خاصة في حالة غياب العناية الجيدة بالفم، وتقلبات المزاج، وزيادة النشاط بشكل مفاجئ يتبعه شعور بالهبوط أو الإرهاق، وزيادة الوزن ومشاكل في الشهية بعد انتهاء العيد".

وأكدت أن تناول كميات كبيرة من الحلويات يمكن أن يتسبب في اضطرابات في الجهاز الهضمي، وزيادة مفاجئة في النشاط تليها حالة من الخمول والإرهاق، كما تؤثر السكريات الزائدة سلبًا على المناعة مما يسبب أعراضًا مزعجة تفسد أجواء العيد لدى الأطفال.

نصائح صحية

ونصحت أخصائية طب الأطفال، بضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، مشيرة إلى أنه لا مانع من تناول الحلويات التقليدية المعدة منزليًا التي تحتوي على المكسرات أو التمر مع قليل من السكر، ويفضل أن يتم تقديم الحلويات ضمن الوجبات وبكميات معتدلة، كما دعت إلى ضرورة تجنب الحلويات التجارية والجاهزة، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة، والملونات الصناعية، والمواد الحافظة، أو الدهون المهدرجة.

ودعت الأهل بأهمية اختيار الأصناف الجيدة ذات القيمة الغذائية العالية وتقديمها بكميات صغيرة للأطفال، وإشراكهم في أنشطة بديلة مثل الرسم أو الألعاب الجماعية للحد من تفكيرهم في الحلويات، وعدم ربط الحلويات بالمكافآت، وتقديم الماء والأطعمة الغنية بالألياف، مشددة على أن العيد هو مناسبة للفرح، ولكن الفرح الحقيقي يبدأ بصحة جيدة، وطفل نشيط وسعيد بعيدًا عن الآلام والمشاكل الصحية التي قد تعكّر هذه المناسبة السعيدة.