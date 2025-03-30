شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا أصغر لاعب فى التاريخ يتوج ببطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللاعب المصري محمد زكريا فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، بعد مشاركته في البطولات الدولية الأخيرة.

وكان محمد زكريا قد دخل تاريخ الإسكواش بعد فوزه ببطولة العالم للناشئين، عقب تغلبه في النهائي على الكوري الجنوبي جوو يونغ نا بثلاثة أشواط نظيفة خلال 37 دقيقة، بنتيجة 11-6، 11-4، 11-6، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يتوج باللقب بفارق ثمانية أيام عن حامل الرقم القياسي السابق جانشير خان عام 1986، وأصغر بـ28 يومًا من النجم المصري رامي عاشور الذي فاز بالبطولة عام 2004 بعمر 16.

وحرص الوزير على تهنئته بإنجازاته المشرفة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل له في مسيرته الرياضية، وذلك بحضور أسرته التي شاركته لحظات الاستقبال والفرحة بعودته.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا، مشددًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمساعدته في تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عالميًا في رياضة الاسكواش، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة.

كما أثنى على عزيمته وإصراره على تحقيق الأفضل، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها.

ومن جانبه، أعرب محمد زكريا عن سعادته بحفاوة الاستقبال ولقائه بوزير الرياضة، مشيرًا إلى حرصه على مواصلة التطور الفني والبدني للمنافسة على أعلى المستويات.

كما وجهت أسرته الشكر للوزارة على دعمها المستمر، مما يسهم في تهيئة أفضل الأجواء له لتحقيق مزيد من الإنجازات.