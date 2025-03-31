شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 31- 3- 2025 في السعودية.. عيار 21 بـ324.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاعًا محدودًا فى بعض الأعيرة، ووصل سعر الاونصة مبلغ 3082.95 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل إلى 3082.94 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 371.25 ريال

عيار 22 سجل 340.25 ريال

عيار 21 سجل 324.75 ريال

عيار 18 سجل 278.25 ريال

عيار 14 سجل 216.50 ريال

عيار 12 سجل 185.50 ريال

الاونصة 11544.50 ريال

الجنيه الذهب 2598.25 ريال

الأونصة بالدولار 3082.95 دولار

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

ويسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.