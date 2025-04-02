جناح المملكة في بولونيا يقدم ندوة "التفكير الفلسفي في السعودية"

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وبيّنت الحميد أن التفكير الفلسفي هو نوع من التفكير العميق الذي يسعى إلى فهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المعرفة، الوجود، والأخلاق، ويتميز بالتساؤل النقدي، التحليل المنطقي، والتأمل في القضايا الكبرى التي لا تكون لها إجابات واضحة أو مباشرة، وأوضحت أن هناك خصائص للتفكير الفلسفي تتمثل في التساؤل العميق، والتجريد، والمنهجية النقدية، والترابط المنطقي، والشمولية، مستشهدة بمعهد بصيرة كنموذج لتعليم التفكير الفلسفي حيث يعد المعهد رائداً في التدريب والاستشارات التربوية والتعليمية في المملكة العربية السعودية ويستخدم برامج معتمدة دوليًّا وكفاءات عالية لإعداد الأفراد والمنشآت التعليمية للتيسير في التفكير الفلسفي بمنهجية P4C كأساس لتطوير أدوات التعليم والتعلُّم والأساليب البيداغوجية والبيئة التعليمية، ويهدف إلى نطور القدرات الإدراكية، و تعزيز غايات التفكير الفلسفي.
واختتمت حديثها بأن التفكير الفلسفي ليس مجرد تأملات غامضة، بل هو أسلوب نقدي يساعد في تطوير الفهم العميق للحياة والعالم.
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