شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير ودينا عبد المقصود وسمر حمزة لاعبات حطمن عقدة " للرجال فقط" والان مع تفاصيل الخبر

أهم ما يميز الفتاة المصرية أنها تتحدى الصعاب، وتسعى لتحقيق أحلامها دون الالتفات إلى النقد الذى سيوجه إليها، وفي عالم الرياضة نجد أكثر من لاعبة اثبتت قدرتها على تحدى الصعاب، والوصول إلى أحلام قد يظن البعص أنها قاصرة على الرجال، مثل ممارسة المصارعة أو كمال الأجسام، ورفع الحديد والاثقال.

ونرصد في السطور التالية قصة عدد من اللاعبات ممن وصلن الى عالم كان قاصرا على الرجال فقط مثل كل من..

سارة سمير

لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، والحاصة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، و فضية أولمبياد لندن 2024

وسبق لسارة أن حققت 3 أرقام قياسية أفريقية جديدة، خلال مشاركتها فى منافسات البطولة الافريقية لرفع الاثقال، والتي تأهلت من خلالها لأولمبياد باريس.

كما أنها أثبتت مقولة أن الفتاة المصرية بـ 100 رجل، بعد أن نجحت في حصد أي ميدالية في أي بطولة تشارك بها سواء عالمية أو أفريقية أو محلية، حتى أصبحت أيقونة لرفع الأثقال.

دينا عبد المقصود

طرقت دينا عبد المقصود ابنة محافظة بورسعيد باب رياضة يصعب على عدد كبير ممارستها، وهى كمال الأجسام، و التي ثابرت فيها، و تمسكت بحلمها حتى أصبحت أول مصرية تحترف كمال الأجسام، حيث تقيم في أوكرانيا.، وسبق لها تحقيق ذهبيتين فى بطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر وبالتحديد عام 2018.

سمر حمزة

تٌعد سمر حمزة، أيقونة المصارعة فى الوقت الحالي، بعدما احتلت قمة التصنيف العالمى أكثر من مرة على التوالي، فى ظل النتائج الإيجابية التي تحققها في مختلف المحافل الدولية، وسبق وتصدرت سمر حمزة التصنيف واحتلت المركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ذهبيتى أفريقيا فى اللعبة، وترفع علم مصر دائما فى المحافل الدولية.



