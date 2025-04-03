شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تشارك على الحجار فى مشروع 100 سنة غنا لتكريم فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المطربة ياسمين علي فى حفل الفنان على الحجار ضمن مشروع 100 سنة غنا لتكريم اسم الفنان الراحل فريد الأطرش، غداً الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت المطربة ياسمين على، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "شمعة جديدة" على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات محمد حسن عوض، وألحان حازم أحمد، وتوزيع بدر مصطفى، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت المطربة ياسمين طرحت أيضاً أغنية بعنوان "الأصول العربية" على "يوتيوب"، وهى الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج فادى حداد، وهى من كلمات السيد علي وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، ودعت ياسمين على من خلال الأغنية على وحدة الشعوب العربية، فجميعنا نتمتع بنفس العادات والتقاليد ولا يوجد فرق بيننا سوى اللهجة فقط.

كما طرحت المطربة ياسمين على أغنية بعنوان "حلوة الدنيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وصُورت ياسمين على أغنية "حلوة الدنيا" على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وعكس الكليب أجواء الأغنية الفرحة، والطاقة الإيجابية.