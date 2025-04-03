شكرا لقرائتكم خبر عن برودة اليدين المفرطة قد تكون علامة على الإصابة بمرض القلب القاتل والان مع تفاصيل الخبر

برودة اليدين خلال فصل الشتاء أمر طبيعى على أنها مجرد إزعاج موسمى، لكن عندما تظلّ برودة اليدين غير طبيعية بغض النظر عن درجة الحرارة، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية كامنة.

يحذر الخبراء الأطباء من أن برودة اليدين المستمرة قد تكون علامة على حالة قلبية خفية، لكنها خطيرة، ويرتبط مرض الشرايين الطرفية (PAD) بارتفاع مستويات الكوليسترول وفقا لموقع onlymyhealth.

فهم مرض الشرايين الطرفية (PAD)

يحدث مرض الشرايين الطرفية عندما تتراكم اللويحات داخل الشرايين، مما يُضيّقها ويُعيق تدفق الدم، واللويحات هي مزيج من الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، تتصلّب الشرايين، مُسبّبةً ضعف الدورة الدموية، مع مرور الوقت، يُصبح هذا التضييق حادًا بما يكفي ليؤثر على الأطراف، وخاصة اليدين والقدمين.

على الرغم من أن مرض الشرايين المحيطية يتطور تدريجيًا، إلا أن الحالة يمكن أن تتسارع اعتمادًا على موقع تراكم اللويحات والصحة العامة للفرد.

الأعراض التى لا ينبغى تجاهلها

غالبًا ما تظهر الأعراض الأولية لمرض الشرايين المحيطية على شكل ألم أو تشنج أو انزعاج في اليدين أو الساقين أو الأرداف أثناء النشاط البدني، ويزول مع الراحة، مع تطور الحالة، قد تشمل الأعراض الأكثر وضوحًا ما يلي:

ألم حارق أو مؤلم في اليدين أو أصابع القدمين، وخاصة في الليل.

برودة أو شحوب أو تغير لون الجلد في الأطراف.

قروح أو جروح مستمرة في اليدين أو أصابع القدمين ولا تلتئم.

التهابات متكررة في الجلد أو الأنسجة الرخوة.

بالنسبة للعديد من الأفراد، يظل مرض الشرايين المحيطية بدون أعراض حتى تضيق الشرايين بنسبة 60% أو أكثر، مما يجعل الكشف المبكر عنه صعبًا.

عوامل الخطر المرتبطة بمرض الشرايين المحيطية

هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض الشرايين المحيطية، وأهمها تدخين التبغ، تشير الدراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض الشرايين المحيطية بنسبة 400%، وأنهم يعانون من أعراضه قبل نحو عقد من الزمن مقارنةً بغير المدخنين، تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضطرابات الكلى أو حالات تخثر الدم.

مرض السكر، الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل الدورة الدموية.

كيفية الوقاية من مرض الشرايين المحيطية وإدارته

تُعد التدابير الاستباقية ضرورية للحد من المخاطر المرتبطة بمرض الشرايين المحيطية، ويوصي الأطباء بالخطوات التالية..

الإقلاع عن التدخين.. القضاء على استخدام التبغ يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الشرايين المحيطية ومضاعفاته.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب.. خفض الكوليسترول من خلال النظام الغذائي يمكن أن يمنع تراكم اللويحات، ركّز على الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والفواكه والخضراوات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. يساعد النشاط البدني على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحي.

مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.. يمكن للفحوصات الروتينية اكتشاف العلامات التحذيرية المبكرة لمرض الشرايين المحيطية.

الأدوية والتدخل الطبي.. في الحالات المتقدمة، قد تكون هناك حاجة إلى أدوية لمنع تجلط الدم أو إجراءات جراحية لاستعادة تدفق الدم بشكل صحيح.

متى يجب طلب العناية الطبية؟

إذا لاحظتَ برودةً مستمرةً في يديكَ مصحوبةً بألمٍ أو تغيّرٍ في لونهما، فمن الضروري استشارةُ طبيبٍ مختصّ، يُمكن لفحصِ دمٍّ بسيطٍ وفحوصاتٍ تصويريةٍ تأكيدَ وجودِ مرض الشرايين المحيطية وتوجيه العلاج المناسب.

قد تبدو برودة اليدين غير ضارة، لكنها قد تكون مؤشرًا على مرض الشريان المحيطي، وهو مرض لا يؤثر على الدورة الدموية فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمضاعفات قلبية تهدد الحياة، بالتعرف على العلامات مبكرًا واتخاذ التدابير الوقائية، يمكنك حماية صحة قلبك وسلامتك العامة.